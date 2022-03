LVL is klaar voor de titelstrijd na klinkende overwinning tegen bekerwinnaar Oudegem

LVL heeft de reguliere competitie afgesloten met een klinkende 3-0-overwinning tegen kersvers bekerwinnaar Oudegem. Het eindigt daarmee voor het derde seizoen op rij knap op de tweede plaats en is duidelijk klaar voor de titelstrijd.

De Limburgse fusieclub kon ontspannen aan de wedstrijd beginnen, want het ticket voor play-off één werd vorige week al afgedwongen op het veld van Oostende. De wedstrijd tegen verrassende bekerwinnaar Oudegem, eveneens al geplaatst voor het titeldebat, was een mooie gelegenheid om op kruissnelheid te komen. LVL speelde opnieuw heel solide en legde in blokverdediging en receptie de basis voor een oververdiende overwinning. Op de hoek zette Dagmar Boom, vaak vernietigend uithalend, opnieuw een sterke prestatie neer.

Dinsdag weet LVL wie het in de halve finale van play-off één zal bekampen. Oudegem speelt dan immers nog een inhaalwedstrijd in en tegen Antwerpen. Bij winst van Oudegem -het meest realistische scenario- is Oudegem-LVL de halve finale. Een overwinning voor Antwerpen koppelt LVL aan aartsrivaal en regerend landskampioen Asterix Avo, Oudegem zou zich dan mogen opmaken voor de confrontatie met Gent. ( rkb)