Dimitri Van den Bergh heeft zich zaterdag in Hildesheim voor de achtste finales van het German Darts Championship geplaatst. Als nummer negen van de wereld vrij in de eerste ronde, nam hij in de tweede met 6-4 de maat van de Schot Alan Soutar (PDC-49). Kim Huybrechts (PDXC-36) moest met 6-5 het onderspit delven voor de Portugees José de Sousa (PDC-7).