Hattrick-held Cristiano Ronaldo stuurt Tottenham met lege handen naar huis na glansprestatie

Cristiano Ronaldo heeft nog eens laten zien dat hij nog altijd bij de beste spelers ter wereld hoort. Ronaldo zorgde er eigenhandig voor dat Tottenham Hotspur met lege handen naar huis mocht. De Portugees maakte er drie in de 3-2-winst tegen Tottenham. Vooral de 1-0 was van bijzonder mooie makelij.

Het zijn woelige weken in het rode deel van Manchester. United slaagt er maar niet in om dit seizoen zijn beste voetbal te spelen. De komst van Tottenham boezemde de Mancunians dan ook de nodig angst in.

Cristiano Ronaldo trok zich daar niets van aan. De Portugees bezorgde Manchester United eigenhandig de drie punten tegen Tottenham Hotspur met een hattrick. Vooral het eerste doelpunt was van bijzonder mooie makelij. Tottenham gaf zich weliswaar niet zomaar gewonnen. Dankzij een strafschopdoelpunt van Kane en een eigen doelpunt van Maguire kwam het telkens weer op gelijke hoogte. Het derde doelpunt van Ronaldo was er te veel aan.

Manchester United springt dankzij deze zege voorlopig naar de vierde plek. Arsenal en Tottenham hebben nog enkele wedstrijden te goed en kunnen dus nog over CR7 en co. springen.

