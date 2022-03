Cercle wint ook zonder coach Thalhammer en nadert voorlopig tot op twee punten van Racing Genk en de achtste plaats

Geen Dominik Thalhammer langs de lijn bij Cercle. De Oostenrijker liep alsnog corona op en zit thuis in quarantaine. Net als tegen Genk vorig jaar in november toen Yves Vanderhaeghe corona had en in de bekermatch tegen KV Mechelen toen Thalhammer in de tribune zat, mocht de Servische Oostenrijker zijn ding doen. Muslic is een woelwater en het is een publiek geheim dat zijn inbreng verder gaat dan de doorsnee assistent-trainer. Muslic is de man die de gegenpressing introduceerde bij Cercle. Yves Vanderhaeghe kreeg het vaak op de heupen van hem want Muslic is alomtegenwoordig en een woelwater langs de lijn. Tegen Kortrijk was het niet anders. Cercle speelde de tamme kerels van het kastje naar de muur.

De achtste plaats en de Europe play-offs blijven nog steeds haalbaar en dus een doel op zich. Hannes Van der Brugge was terug uit schorsing en had er zin in tegen zijn ex-ploeg die in weer in 4-3-3 speelde. Palaversa kreeg zijn stek in het midden terug en Badamosi verdween naar de bank. Pas na een halfuur kon Kortrijk voor het eerst eens voorzichtig uitbreken langs Selemani, het was echt al Cercle wat de klok sloeg. Kortrijk probeerde wel onder de druk uit te komen maar de felle Bruggelingen gaven plankgas.

De Veekaa kwam goed weg toen Matondo de paal trof. Belhocine vond het zelfs tijd om in te grijpen. Reynolds zag teveel sterretjes tegen Matondo en kreeg geen vat op hem. Hij hevelde Mehssatou over van links naar rechts. Deze jonge Brusselaar kwam met de jongste winter mercato over van Anderlecht waar hij zijn opleiding had gekregen. Door de blessure van Kristof D’Haene krijgt hij nu zijn kans en lijkt die te grijpen. Net als vorige week tegen Union trok hij ook tegen Cercle goed zijn plan. Dat Kortrijk de rust haalde zonder tegentreffers was een half mirakel. Toch kregen ook de kerels ook nog een kansje. En dan is Selemani daar uiteraard bij betrokken. Wel vaker heeft de man uit de Comoren de KVK-sleutel in handen. Palaversa probeerde de actie af te ronden maar besloot naast.

© BELGA

Truitje trek van Vandendriessche

Voor de tweede helft bracht Belhocine Rougeaux in voor de zwalpende Reynolds. Omdat Mehssatou intrinsiek sneller is en het goed deed tegen Matondo, mocht hij blijven staan op rechts. Uit de veld kansen een veldgoal scoren lukte Cercle niet voor de rust. Al vroeg in de tweede helft merkte Verboomen dat Vandendriessche iets te fel aan het truitje van Daland trok. Strafschop dus en met een vreemde en risicovolle aanloop liet Hotic Marko Ilic geen schijn van een kans. Een verdiende voorsprong maar Cercle wilde en kreeg ook meer.

Kortrijk geraakte amper in de buurt van Warleson, voor het doel van Ilic bleef het razend druk. Hotic bleef zich roeren, Radovanovic ontzette in de voeten van Denkey die Cercle eindelijk de verdiende veldgoal bezorgde. De match was meteen gespeeld. Cercle nadert voorlopig op twee punten van Racing Genk dat de derby tegen STVV morgen maar beter kan winnen. Zo niet dreigt Bernd Storck na Play-off 1 ook Play-off 2 te missen en dat ten koste van de ploeg die hij exact twee jaar geleden nog miraculeus in 1A hield.