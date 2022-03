Remco Evenepoel gaf zich niet zomaar gewonnen: niemand reed sneller in dalende slotkilometers koninginnenrit

LEES OOK (+).ANALYSE. Vier conclusies na de toch wel mislukte Tirreno van Remco Evenepoel

Geen enkele renner heeft de afdaling tussen Via Cippo en Via Caferro op het einde van de rit sneller afgelegd dan Remco Evenepoel. Onze landgenoot haalde over het stuk van dik vijf kilometer een gemiddelde snelheid van net geen 65 kilometer per uur en deed daarmee zelfs zeven seconden beter dan winnaar Tadej Pogacar.

De cijfers bewijzen dat Evenepoel er echt alles aan deed om de schade te beperken, maar uiteindelijk finishte hij op vier minuten van winnaar Pogacar. Daarmee tuimelde onze landgenoot in het klassement van de tweede naar de elfde plaats. Jonas Vingegaard is de nieuwe nummer twee, voor Pogacar is de eindzege - zonder ongelukken in de slotrit - binnen.