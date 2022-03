Genk Ladies grijpt eerste puntje in Play-off 1 na doelpuntloos gelijkspel tegen Club Brugge

Voor de wedstrijd klonk het er een daverend applaus voor Kelsey Geraedts. De Genk-speelster belandde na een duel in Anderlecht in het ziekenhuis met een bloeding in de lever. Het vele aanwezige publiek kreeg een felbevochten partij voor de kiezen. Dat doelpunten uitbleven, was enkel te wijten aan de uitstekende prestatie van de twee keepsters en defensies. Zo kwamen Duijsters, Petry, Vanaenrode en Gielen voor Genk niet tot scoren voor rust. Net voor de pauze wierp van Seijst zich in de voeten van Minnaert.

© Dick Demey

Ook in de tweede helft was er veel strijd en volgden er kansen langs beide kanten. Zo onder meer voor Guns (ex-Genk), die op de paal kopte, en een goal van Duijsters werd afgekeurd wegens buitenspel. Het bleef zo een aangename pot tot het eind, zonder goals. De punten werden zo gedeeld: 0-0. Volgende vrijdag krijgt Genk Ladies het bezoek van Standard.

© Dick Demey

KRC Genk: van Seijst, Van Den Steen (73’ Vanhoudt), Sneyers, Martin, Geers, Vanaenrode, Pauwels, Vandersanden, Gielen, Petry, Duijsters (80’ Duijsters). Bank: Vereecke, Ibes, Voets.

Scheidsrechter: mevrouw C. Lanssens.

Assistenten: mevrouw I. Van Meirvenne en de heer W. Bonhomme

Gele kaarten: 55’ Buabadi (Brugge), 56’ Pauwels (Genk), 75’ Iliano (Brugge).