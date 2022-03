Oekraïense president Zelenski: “Russen lijden gigantische verliezen”, maar “we zijn beginnen praten”

Volgens Zelenski kostte de oorlog in Oekraïne al aan 1.300 Oekraïense soldaten het leven. Het Oekraïense leger had tot dusver geen cijfers gegeven over verliezen in de eigen rangen, en enkel het aantal gedode Russische soldaten vermeld. “Bij ons zijn zowat 1.300 soldaten gedood, bij de Russen meer dan 12.000”, aldus Zelenski. Die cijfers kunnen evenwel niet bevestigd worden door onafhankelijke bronnen.

Maar ook het Russische leger kijkt aan tegen verliezen die het nooit eerder meemaakte in een offensief. “Dit is de grootste tegenslag voor het Russische leger in decennia”, aldus Zelenski. “Nergens anders hebben ze zulke zware verliezen geleden in zo’n korte tijd. Onze strijdkrachten doen er alles aan om een einde te maken aan elk belang dat de vijand zou hebben bij het verderzetten van deze oorlog. De verliezen van de Russen zijn gigantisch.”

Volgens Oekraïne zijn de Russen 360 tanks verloren, 1.200 gepantserde voertuigen, 60 gevechtsvliegtuigen, en 80 helikopters, al kunnen ook die cijfers niet door onafhankelijke bronnen geverifieerd worden. Bronnen bij westerse inlichtingendiensten hebben evenwel ook al zware verliezen voor Rusland gemeld. Zelenski zegt dat Russische troepen soms massaal opgegeven hebben en dat andere, complete eenheden getracht hebben om terug te keren naar Rusland. “Dit is onze oorlog. Dit is een oorlog voor onze onafhankelijkheid”, aldus de president.

Onderhandelingen in Jeruzalem

Toch liet Zelenski ook ruimte voor onderhandelingen. Volgens de president is Jeruzalem een mogelijke locatie voor onderhandelingen met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. “Het is vandaag niet constructief om elkaar in Rusland, in Oekraïne of Wit-Rusland te zien”, klonk het. “Dat zijn niet de plaatsen waar we een akkoord gaan vinden over een beëindiging van de oorlog. Israël en Jeruzalem in het bijzonder kunnen daarbij wel een rol spelen.”

Zowel Zelenski als Poetin hadden recent herhaaldelijk telefonisch contact met de Israëlische premier Naftali Bennett. Een week geleden was Bennett nog naar Moskou gereisd voor een persoonlijke ontmoeting met Poetin. Intussen waren er drie onderhandelingsrondes tussen een Oekraïense en Russische delegatie, in Wit-Rusland, en donderdag zagen de beide ministers van Buitenlandse Zaken elkaar in het Turkse Antalya. Die gesprekken leverden amper vooruitgang op.

Poetin sprak vrijdag wel over “vooruitgang” in de onderhandelingen. En Zelenski toonde zich zaterdag tevreden “een signaal uit Rusland gekregen te hebben”. Tijdens de laatste gespreksrondes “zijn we beginnen praten”, zegt Zelenski daar zelf over. “En Moskou stelt niet langer gewoon ultimatums, wat een fundamenteel andere aanpak is.”

Vanuit het Kremlin wordt een ontmoeting tussen Poetin en Zelenski ook niet langer uitgesloten. “Maar eerst moeten beide delegaties en ministers hun deel doen om ervoor te zorgen dat de presidenten elkaar niet ontmoeten omwille van het proces, niet omwille van het gesprek, maar omwille van het resultaat”, zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov vrijdag nog.

Ontvoering burgemeester

Zelenski liet ook weten dat hij de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz gevraagd heeft om te helpen bij de vrijlating van de burgemeester van de stad Melitopol. Die werd vrijdag door pro-Russische separatisten ontvoerd. “Onze eis is duidelijk: hij moet onmiddellijk worden vrijgelaten. Ik heb al met kanselier Scholz gebeld. Ik heb gesproken met president Macron. Ik zal met alle nodige mensen spreken om onze mensen vrij te krijgen,” klonk het. “Wij verwachten van de wereldleiders dat zij ons laten zien hoe zij de situatie kunnen beïnvloeden.”

Burgemeester Ivan Fedorov werd volgens Kiev ontvoerd omdat hij “weigerde samen te werken met de vijand”. Fedorov werd gearresteerd toen hij zich in het crisiscentrum van de stad bevond om bevoorradingsproblemen op te lossen. 2.000 Oekraïners demonstreerden vandaag in Melitopol tegen de Russische invasie, en om de vrijlating van hun burgemeester te eisen.