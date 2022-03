Wedstrijd duurt 15 seconden te lang voor Eisden, Malle-Beerse scoort winnende treffer in slotminuut

In een behoorlijk evenwichtige wedstrijd voerde Eisden-Dorp eigenlijk voortdurend het commando. Na de vroege 1-0, zou het ook 2-1, 3-2 en 4-3 voor komen. Dan hoop je de drie punten thuis te houden. Of toch minstens een punt. Maar in de ultieme slotfase lukte Malle-Beerse dus nog een haasje-over. Na een rommelige fase viel de val voor een Kempense voet. De zure nederlaag was een feit. “De eerste helft was heel goed na een goede start”, analyseerde Guy Beckers. “In de tweede helft hadden we wat minder controle. Toch had ik nooit het idee dat we zouden verliezen. We scoren vier doelpunten uit de combinatie, terwijl zij toch een drietal frommelgoalen maakten. Ik denk dat iedereen content was met een punt, wellicht de juiste weergave. Maar het is wel tekenend, we zitten een beetje in de hoek waar de klappen vallen.”

© Boumediene Belbachir

Nog drie matchen

Als je aan het tellen gaat, blijkt inderdaad dat Eisden-Dorp na Nieuwjaar nog maar drie punten pakte. Gelukkig tegen Lierse, dat vrijdag verloor van Moeskroen en samen met Jette dichtbij degradatie staat. Dus toch een beetje goed nieuws? “Het belangrijkste doel is het behoud, dat klopt. En daar zijn we nu bijna zeker van”, vervolgt Beckers. “Maar we hadden natuurlijk graag de flow van de heenronde behouden. Toen was het meestal net wel, nu vaak net niet. Maar uiteindelijk ben ik blij dat we in de heenronde die bonus bij elkaar voetbalden. Zo hebben we weinig stress gekend dit seizoen. Én we staan uiteindelijk nog steeds achtste: een play-offplek. Malle-Beerse en Moeskroen komen op respectievelijk één en twee punten, maar we hebben drie matchen om onze plek te verdedigen.”

© Boumediene Belbachir

Opluchting

Lennert Vandecaetsbeek, de Limburgse doelman van Malle-Beerse, gaf toe dat er weinig verschil zit tussen beide teams. “Eisden was aanvankelijk scherper en we gaven enkele doelpunten makkelijk weg”, vatte de Hoeselaar samen. “Na de rust (3-2) zaten we beter in de wedstrijd. We komen terug tot 3-3 en 4-4 en 15 seconden voor tijd valt er nog een bal goed voor ons. Een enorme opluchting! Nu zijn we zeker van het behoud en maken we nog kans op de play-offs. Woensdag gaan we wokken als beloning en daarna komen nog drie leuke wedstrijden aan. We kunnen nu zonder druk spelen en volgens mij gaan we nog wel eens verrassen.”

ZVK EISDEN-DORP: Lahraoui, Janssen, Morganti, Annab, Ait Salah, Beckers, Vaelen, Peulen, Paulus, Krakowinski, Scheepers. KK MALLE-BEERSE: Vandecaetsbeek, Nesen, Ahidar, Elalji, Nyali, Wilms, Smets, Braeckmans, Vorsselmans, Benetti. DOELPUNTEN: 1’ Ait Salah 1-0, 2’ Wilms 1-1, 3’ Ait Salah 2-1, 11’ Willems 2-2, 16’ Paulus 3-2, 27’ Wilms 3-3, 28’ Morganti 4-3, 30’ Wilms 4-4, 40’ Smets 4-5. GELE KAARTEN: Wilms, Maulus, Smets. SCHEIDSRECHTERS: Feytons – Verheyen. TOESCHOUWERS: 200.