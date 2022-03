KV Mechelen geeft dubbele voorsprong uit handen en moet vrede nemen met gelijkspel tegen Charleroi

Zij aan zij stonden ze naast elkaar, KV Mechelen en Charleroi. Elk 47 punten. Uitgeteld voor de top vier, comfortabel op weg naar de Europe play-offs. Een eindeseizoenswedstrijd kondigde zich aan, al lagen ploegen als Cercle Brugge en STVV nog op vinkenslag voor de top acht. Een zege kon zowel KVM als Charleroi quasi zekerheid verschaffen.

Bij Malinwa de verwachte elf, met vier wijzigingen in het elftal. Souza en Peyre keerden terug uit schorsing, Bijker uit blessure. De geschorste Vanlerberghe, Van Hoorenbeeck en Oum Gouet verdwenen naar de bank. Coucke verdrong Thoelen onder de lat. Bij Charleroi kwamen Koffi, Andreou en Bayo in de plaats van Kamara, Badji en ex-Mechelaar Jules Van Cleemput, die geblesseerd was.

Eerste assist van Bijker

De wedstrijd was amper vijf minuten op gang gefloten of KV Mechelen brak verschroeiend uit. Schoofs vond Storm op rechts. De winger bereikte via de voet van Andreou de vrijstaande Hairemans die Koffi tegenvoets verschalkte. Voor de Deurnenaar was het na zijn treffer tegen Oostende zijn tweede van het seizoen. De Karolo’s reageerden met een schot van Bayo, makkelijk gepareerd door Coucke.

Storm kreeg op links veel ruimte en bij een nieuwe prik mocht de mee opgerukte Bijker de bal voor doel brengen. Cuypers gleed met gemak zijn twaalfde van het seizoen binnen. Het was de vijfde match op rij waarin de Luikenaar aan het kanon stond. Voor Bijker was het zijn eerste assist in het shirt van KV Mechelen en dat in 107 duels. De Nederlander was er zichtbaar blij mee. De match bleef aangenaam en via Storm en Gholizadeh (beide voorlangs) vielen er al snel twee nieuwe kansen bij te turven.

Daarna viel de match en beetje stil. Malinwa consolideerde zijn voorsprong en claimde de bal. Charleroi kon Coucke nauwelijks bedreigen. Bij momenten lag er veel ruimte, maar beide doelmannen werden voor rust nog amper op de proef gesteld. Enkel Coucke moest zich nog dubbel plooien om de kopbal van Heymans te pareren.

Drie wissels bij de rust

Maar liefst drie wissels bij de rust. Bij KV Mechelen bleef assistgever Bijker geblesseerd in de kleedkamer. Van Hoorenbeeck verving hem. Still dropte Badji en Zaroury in zijn elftal ten koste van Heymans en Gholizadeh. De tweede helft was nauwelijks op gang gefloten of Hairemans werd alleen voor Koffi gezet. De bezoekende goalie redde attent, al was er ook voor buitenspel gefloten. Charleroi leefde nog en toen Zorgane de bal voor doel bracht, was Andreou sneller dan Coucke en de 2-1 was een feit. De Zebra’s kregen moed en trachtten zich richting het doel van Coucke te voetballen. Veel doelkansen vloeiden daar echter niet uit voort. Het was zelfs Souza die met een afstandsschot een metertje over voor het grootste doelgevaar zorgde.

Bayo mist strafschop, maar scoort bij herneming

Opschudding alom twintig minuten voor tijd. De VAR maant scheidsrechter Jan Boterberg aan om de beelden te komen bekijken. Achter de Kazerne houdt zijn adem in. Boterberg krijg te zien hoe Swers in de eigen zestien de bal met de hand beroert. Het verdict is genadeloos: de bal gaat op de stip. KVM-goalie Coucke ranselt de elfmeter van Bayo echter uit zijn doel. De Mechelse vreugde was van korte duur, want de Limburger bleek te snel van zijn lijn te zijn gekomen. Tweede kans voor Bayo en deze keer faalde de spits niet. Het kostte T2 Fred Vanderbiest geel en keeperstrainer Stef Pauwels rood. Met een gelijkspel op til mocht vooral de thuisploeg zich in de haren krabben door de dubbele voorsprong die het - voor de vijfde keer dit seizoen - uit handen gaf. Een vrije trap van Schoofs in het zijnet veranderde daar niets meer aan. Zo blijven KV Mechelen en Charleroi broederlijk naast elkaar in het klassement, alweer een puntje dichter bij de Europe play-offs.

