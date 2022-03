President Poetin tijdens een televisietoespraak, strak in het pak en streng kijkend. Volodimir Zelenski tijdens zijn toespraak (via videolink) tot de Britse parlementsleden: strijdbaar gebaar in olijfgroen T-shirt. — © belga

Winston Churchill was niet populair in vredestijd. Zijn ‘We will never surrender’ tegen het nazisme maakte van de norse man met de bolhoed een icoon. Volodimir Zelenski overkomt iets gelijkaardigs, door de anti-Poetin te zijn: een leider met een groot hart.