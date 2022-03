Brandstofexpert: “Wacht met diesel tanken tot dinsdag, dan wordt het plots veel goedkoper”

Een vreemde kronkel in de wetgeving zorgt ervoor dat de dieselprijs aan de pomp nog enkele dagen hoger staat dan de internationale markten. “Wacht tot dinsdag, want dan wordt het hoogstwaarschijnlijk plots veel goedkoper om te tanken”, zegt een ervaren brandstofexpert.

Wie vandaag, morgen of maandag diesel gaat kopen, betaalt een forse 2,286 euro per liter: de maximumprijs steeg vrijdag nog eens met 20 cent per liter. Terwijl de stookolieprijs diezelfde dag net hevig daalde. “Een gevolg van het feit dat de prijs van stookolie gewoon de dagprijs is, terwijl die van diesel berekend wordt op basis van een gemiddelde van de voorgaande 20 dagen”, aldus een expert. “Dat is ooit beslist om grote pieken en dalen op te vangen.”

De dieselprijs had in die logica zaterdag met enige vertraging dan ook moeten dalen – met 22 cent naar 2,059 euro per liter. Maar ook dat is niet het geval, als gevolg van een vreemde kronkel in de wetgeving: “De programma-overeenkomst – een akkoord dat de brandstofsector en de overheid in 1974 sloten – bepaalt dat er geen prijsaanpassing mag gebeuren op twee opeenvolgende werkdagen”, aldus de expert, die liever niet bij naam genoemd wordt na dreigementen uit de sector. “De FOD Economie berekent die prijs elke dag, en zal dat maandag opnieuw doen. Pas een dag later wordt die nieuwe prijs aangerekend. Die prijsdaling zal dus pas dinsdag aan de prijs te merken zijn. Wie kan – als je dus niet dreigt stil te vallen met een lege tank (lacht) – wacht dus beter nog even met tanken.”