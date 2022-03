Wereldkampioen Max Verstappen sluit tests af met de snelste tijd

LEES OOK. Max Verstappen over zijn nieuwe auto: “Trager in de trage bochten, leuker in de snelle”

Drie dagen lang hield Red Bull zich aan het vooropgestelde run plan: data verzamelen, basiswerk, afstellingen en ontwikkeling. Zeker geen kortzichtige jacht op een stunt. Maar noblesse oblige, en dus liet wereldkampioen Max Verstappen op het einde toch nog even zacht rubber opleggen. Met het nummer 1 op zijn bolide ging hij toch even kijken wat er mogelijk was met die nieuwe RB18. Bij een eerste poging ging het nog mis. Met te koude banden ging hij rond in de laatste bocht voor zijn vliegende ronde. Even herstellen, even de banden weer voorbereiden, en dan – op hetzelfde setje als de spin – 1:31.973.

Max Verstappen. — © AFP

Een paar minuten later kwam Verstappen opnieuw buiten met vers rubber. Dit keer kwam er 1:31.720 uit, liefst zeven tienden sneller dan Charles Leclerc (weliswaar veel eerder op de dag, bij warmere temperaturen). Derde was Fernando Alonso met de Alpine (1:32.698) en vierde pas George Russell met de Mercedes (1:32.759).

Hoewel de tijden lang niet alles zeggen was de slotdag toch een opsteker voor Verstappen en Red Bull. Op de wagen zaten een pak nieuwe onderdelen (vloer, sidepods, voorvleugel) en die lijken uitstekend te werken. Met de upgrade is de auto ook lichter geworden.

Voor de aardigheid: vorig jaar pakte Verstappen de pole in Bahrein met 1:28.997. De nieuwe bolides zijn dus bijna 3 seconden trager dan de vorige generatie.

Het testwerk zit er nu op. Vrijdag beginnen de vrije trainingen en zondag start de eerste race, op hetzelfde circuit in Bahrein.