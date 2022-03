Tien jaar na de busramp in Sierre: zo verloopt de herdenking zondag

10 jaar geleden is het, dat een Belgische bus crashte in Zwitserland. 28 slachtoffers, onder wie 15 kinderen en 2 begeleiders van basisschool ’t Stekske in Lommel, overleefden de klap niet. Zondag trekt premier Alexander De Croo met de nabestaanden naar Sierre voor een herdenking.

LEES OOK. In het spoor van Emma, 10 jaar na de busramp: “Plek waar ze het laatst gelukkig was”

13 maart 2012, 21.12 uur. Een bus vol Belgische schoolkinderen uit Lommel en Heverlee (Leuven) crasht in een tunnel in het Zwitserse Sierre. Een week lang genoten ze samen van hun sneeuwklassen, maar op de terugweg liep het mis. 28 slachtoffers overleefden de enorme klap niet. 15 kinderen van basisschool ’t Stekske in Lommel lieten het leven, samen met meester Raymond en juf Veerle. Zeven Lommelse kinderen kwamen levend uit het wrak.

Bloemen met zicht op de tunnel in Sierre, waar het ongeval gebeurde. — © AP

Lommel was in rouw. Heverlee was in rouw. Heel België was in rouw. Precies tien jaar na het tragische busongeval vliegt een regeringsvliegtuig met onder meer premier Alexander De Croo (Open VLD), nabestaanden en overlevenden van de ramp, vanuit Melsbroek naar het Zwitserse Genève. Ook toenmalig Lommels burgemeester Peter Van Velthoven, toenmalig eerste schepen Kris Verduyckt, huidig burgemeester van Lommel Bob Nijs, burgemeester van Leuven Mohamed Ridouani en vertegenwoordigers van beide scholen, reizen mee af naar Zwisterland. Daar worden ze ontvangen door onder meer Bondspresident van Zwitserland Ignazio Cassis.

LEES OOK. Peter Vanvelthoven (59) na de politiek: “Immense verdriet van busongeval in Sierre komt elke keer weer binnen”

Tunnel

Vanuit de luchthaven van Genève worden de delegaties uit Lommel en Leuven per bus naar Sierre gevoerd. Dezelfde route die de ouders tien jaar geleden deden, toen ze na het ongeval werden overgevlogen. Niet wetende of hun kind dood, of nog in leven was. Tien jaar na datum bezoeken ze diezelfde plek. Eerst wordt er een sereen bezinningsmoment in de tunnel voorzien. “Zestien families reizen mee met de delegatie naar Sierre, en één familie sluit ter plaatse aan”, zegt Fre Busscher, woordvoerder van de Stad Lommel. “Na een herdenkingsmoment in de tunnel wordt er een herdenkingsplechtigheid in het park boven de tunnel gehouden.”

In 2015 werd tijdens een herdenking in Sierre een kunstwerk onthuld, in een park op het dak van de tunnel. — © BELGA

Gedenkplaat

De plechtigheid vindt plaats in het park op het dak boven de tunnel, waar drie jaar na de ramp een monument werd geplaatst door de stad Sierre: twee metalen pilaren die aarde en hemel symbolisch met elkaar verbinden. Bij het monument wordt zondag ook een gedenkplaat met de namen van de slachtoffers onthuld. Er volgt een ontmoeting met de hulpverleners die tien jaar geleden instonden voor de reddingsactie, die de hele nacht duurde. Ook verschillende van de kinderen die nog gered konden worden, intussen jonge twintigers, trekken mee naar Zwitserland. Maandag 14 maart vindt ook in Lommel een ingetogen herdenking plaats, tien jaar na het tragische ongeval. “Om de sereniteit te waarborgen, is de herdenking enkel voor genodigden”, besluit Busscher.

LEES OOK. Janne en Yoëlle overleefden busramp Sierre: “We praten alleen nog maar over de leuke dingen van die skivakantie”