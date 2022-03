Tadej Pogacar oppermachtig, Remco Evenepoel kent complete offday en verliest minuten in koninginnenrit Tirreno-Adriatico

De renners stonden zaterdag in de allesbepalende etappe voor een tocht van 215 kilometer met liefst 3.700 hoogtemeters. Twee keer moest het peloton over de Monte Carpegna, ook wel de ‘Pantani-klim’ genoemd. In de vroege vlucht zaten deze keer niet de minste namen: een negental met onder meer Julian Alaphilippe, Mikkel Honoré, Benoît Cosnefroy, Quinn Simmons, Lluis Mas en Alex Aranburu trok vol in de aanval.

Uiteindelijk bleken de Amerikaan Simmons en de Spanjaard Mas over de beste klimmersbenen te beschikken. Simmons overleefde het langst en sprokkelde nog wat punten voor zijn bergtrui, maar op 22 kilometer van de streep werd ook hij gegrepen door de klassementsmannen.

Evenepoel door het ijs

Bij die klassementsmannen geen Remco Evenepoel meer. Onze jonge landgenoot begon al te lossen op dik 35 kilometer van de streep, toen het peloton voor het eerst over de Monte Carpegna ging. Evenepoel kende een offday en reed de etappe op eigen tempo uit.

Op de tweede beklimming van de Monte Carpegna ontbond Tadej Pogacar nog maar eens zijn duivels. Zestien kilometer voor de finish ging de Sloveen ervandoor, niemand kon hem nog volgen. De Deen Jonas Vingegaard sprintte naar de tweede plaats, Mikel Landa werd derde.

Een week na zijn triomf in de Strade Bianche lijkt Pogacar eindwinst in de Tirreno-Adriatico beet te hebben. In de slotetappe van zondag zijn de sprinters weer aan zet.

Uitslag

1. Tadej Pogacar in 5h28’57”

2. Jonas Vingegaard +1’03”

3. Mikel Landa +1’03”

4. Richie Porte +1’34”

5. Damiano Caruso +1’49”

6. Jai Hindley +1’49”

7. Thibaut Pinot +1’49”

8. Giulio Ciccone +2’23”

9. Peio Bilbao +2’23”

10. Thymen Arensman +2’23”