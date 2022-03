Lorena Wiebes voert bisnummer op in Drenthe, Lotte Kopecky sprint naar de derde plek

Lotte Kopecky is er niet in geslaagd om, een week na haar triomf in de Strade Bianche, de Ronde van Drenthe op haar naam te schrijven. In de sprint toonde Lorena Wiebes zich, net als vorig jaar, de sterkste. Wereldkampioene Balsamo werd tweede, Kopecky mocht als derde nog mee op het podium.

Geen Annemiek van Vleuten, geen Marianne Vos en geen Cecilie Uttrup Ludwig. Van de rensters die vorige week nog het mooie weer maakten in de Strade Bianche was er in Drenthe nagenoeg geen sprake. Wie wel op de afspraak was, was Lotte Kopecky. Alle ogen waren dan ook gericht op onze landgenote, die vorige week nog overtuigend de Strade Bianche op haar naam schreef. Met de VAM berg in de finale kreeg Kopecky dan ook nog een parcours op haar maat in Drenthe. Al was het ook uitkijken naar wereldkampioene Balsamo, Bastianelli en de winnares van vorig jaar Lorena Wiebes.

De Ronde van Drenthe staat jaarlijks garant voor een massasprint. En ook dit jaar zou de Nederlandse koers pas beslist worden in de laatste rechte lijn. Lorena Wiebes won vorig jaar al overtuigend en was gebrand om dat kunstje nog eens over te doen. Maar ook Lotte Kopecky wou zich tonen en zette haar team SD Worx aan het werk. De vroege vlucht werd dan ook snel gegrepen.

Dan maar sprinten, zou je denken. Maar met de VAM berg stond er nog een verraderlijk obstakel op het menu. Na die oplopende kasseistrook rukten 25 rensters zich los van het peloton. Een lekke band voor Kopecky en Wiebes, een afslag die verkeerd werd genomen aan een rotonde en een kopgroep van vijf die zich losrukte, zorgden nog voor de nodige nervositeit in het peloton, maar onder impuls van Wiebes en co. werd er toch gesprint voor de overwinning.

Daarin ging de Nederlandse vroeg aan. Balsamo en Kopecky probeerden Wiebes nog te remonteren, maar de renster van Team DSM toonde zich het sterkst en viel niet meer stil. Wiebes mag zo voor het tweede jaar op rij vieren in Drenthe. Lotte Kopecky verstevigt dankzij haar derde plek wel haar leidersplaats op de UCI-ranking.

Winnares Lorene Wiebes: “Ik wist dat ik vroeg moest aangaan”

Voor het tweede jaar op rij wint Lorena Wiebes de sprint in de Ronde van Drenthe. De Nederlandse mag zich al even tot de allersnelste rensters in het peloton rekenen. Maar is ze ook de snelste? “Ik hoop het”, lacht Wiebes na de race. “De finale was lastig door een lekke band, maar gelukkig bleven mijn teamgenoten bij mij. Die reden het gat dicht en moesten daarna ook achtervolgen op enkele rensters die wegreden. Als het team zo voor me op kop rijdt, moest ik het wel afmaken. Dat gaf me wel vertrouwen, maar je weet het natuurlijk nooit.”

Wiebes ging vroeg aan maar viel niet meer stil op het einde. “Ik koos het wiel van Balsamo, maar ik voelde dat ik vroeg moest aangaan. Vroeger dan Balsamo alleszins omdat ik dan ruimte had. Dat lukte gelukkig.”

Lotte Kopecky (3e): “Ik weet niet of ik hier tevreden mee kan zijn”

Lotte Kopecky moest haar meerdere erkennen in Lorena Wiebes. Onze landgenote sprintte nog wel knap naar de derde plek.” Wiebes is enorm snel, op dit moment zeker de snelste van het peloton”, weet Kopecky. “Ikzelf zat niet goed gepositioneerd en verlies de wedstrijd daar eigenlijk. Ik reed lek, maar het had geen zin om te panikeren. Het was zaak om snel terug te komen, maar ook niet te snel zodat mijn benen niet zouden ontploffen. Ik zag Wiebes ook achter mij met een lekke band, maar ik wou er niet op wachten in de hoop dat ik de aansluiting kon maken en zij niet. Maar ze was er al terug bij voor de VAM berg.”

“Het was zaak om attent te zijn, want heel de dag werd er nerveus gekoerst. Ik weet niet of ik tevreden kan zijn met de uitslag vandaag, daarvoor moet ik de sprint nog een herbekijken.”