Een Braziliaanse vrouw kreeg de schrik van haar leven toen ze na een lange periode in het ziekenhuis terug thuis kwam. Ze opende de deur en zag dat haar hele living bezet was door wespen. De brandweer kwam meteen ter plaatse om het nest te verwijderen. “De insecten waren erg agressief, maar alles is vlekkeloos verlopen”, aldus de woordvoerder.