Nederlandse schaatskampioene Ireen Wüst beëindigt imposante carrière met vierde plaats op 1.500 meter: “Alsof ik jarig was”

Ireen Wüst heeft met een vierde plaats op de 1.500 meter afscheid genomen van de schaatssport. In het Nederlandse Thialf snelde de vijfvoudig olympisch kampioene tijdens de wereldbekerwedstrijden voor de laatste keer over het ijs. De emoties waren na afloop duidelijk zichtbaar bij de 35-jarige schaatsgrootheid. Onder luid gejuich reed ze na afloop wat ererondjes in ‘haar’ Thialf.

Het goud ging naar een ontketende Miho Takagi die Wüst in de laatste rit versloeg. Antoinette de Jong veroverde het zilver en Ragne Wiklund vervolledigde het podium.

“Toen iedereen voor de rit al ging rechtstaan, ik denk dat ik nog nooit zo’n groot applaus heb gehoord”, reageerde Wüst na afloop. “Toen moest ik eigenlijk al huilen, nog voordat ik moest schaatsen… Vanochtend leek het al alsof ik jarig was, maar dan versie 2.0. Ik kreeg allemaal bedankjes, maar ook mooie anekdotes van collega’s in het buitenland die me bedankten voor alle mooie jaren. Dat doet wel wat met je en dan moet je nog starten.”

Dit weekend komt er een einde aan een ongekend druk seizoen voor de schaatsers. In een gevuld Thialf staat de Wereldbekerfinale de komende dagen in het teken van Giro555. Alle schaatsers rijden met Giro555 op het pak, in plaats van de gebruikelijke sponsors. Deze schaatspakken worden daarna, inclusief handtekening, geveild. De opbrengsten gaan naar de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.