Liverpool voert de druk op bij Manchester City, Brighton-doelman ontsnapt aan rood na doodschop

Brighton en Leandro Trossard zijn er niet in geslaagd om Liverpool punten af te snoepen. De Red, die nog volop in de titelstrijd vermengd zijn met Manchester City, scoorden in elke helft een keer en naderen zo tot op drie punten van leider Manchester City, dat maandag nog in actie komt.

De titelstrijd in Engeland is dit seizoen weer om duimen en vingers bij af te likken. Zowel Manchester City en Liverpool laten nauwelijks punten liggen, wat leidt tot een pittige strijd bovenin. Liverpool stond bij aanvang van de wedstrijd, op zes punten van de leider uit Manchester, zij het met een wedstrijd minder gespeeld, en wou daar iets aan doen. Daarvoor moesten Brighton en Leandro Trossard wel eerst over de knie gelegd te worden. Geen sinecure.

Maar na 20 minuten was het moeilijkste al gedaan voor de Reds. Winteraankoop Luis Diaz was sneller op de bal dan doelman Sánchez en kopte het leer tegen de touwen. De Spaanse doelman liet Diaz weliswaar niet passeren en kegelde de flankaanvaller tegen de grasmat. Liverpool schreeuwde om een rode kaart en een strafschop, maar daar had de VAR geen oren naar. Geen rood, maar wel een doelpunt. Zo zijn beide partijen tevreden, dacht de VAR.

Die strafschop kwam er in de tweede helft wel. Naby Keïta zag zijn schot gekeerd met de hand door Brighton-middenvelder Bissouma en deze keer ging de bal wel op de stip. Een koud kunstje voor Mo Salah, die zo zijn doelpuntentotaal opkrikt tot 20 stuks. In de stand legt Liverpool opnieuw de druk bij Manchester City, die maandag nog in actie komen tegen Crystal Palace.

