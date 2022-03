Mauri Vansevenant diep ontgoocheld ondanks knappe prestatie in koninginnenrit Parijs-Nice: “Klim was drie kilometer te lang”

Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl) reageert teleurgesteld na de koninginnenrit in Parijs-Nice. De 22-jarige West-Vlaming ging lang mee bergop met de favorieten, maar moest Primoz Roglic en co drie kilometer voor de streep laten gaan. Uiteindelijk finishte Vansevenant vijftiende op iets meer dan twee minuten van de oppermachtige Roglic.

“De klim was voor mij drie kilometer te lang”, vertelt Vansevenant na afloop op de Col de Turini. “Op het einde was het gewoon op. Het zag er lang heel goed uit voor mij maar dan was het plotseling toch op.”

De witte trui voor beste jongere blijft zo om de schouders van zijn ex-ploegmaat Joao Almeida. “Natuurlijk was ik daar mee bezig, dat zou een prachtige prestatie zijn voor mij. Maar ik kom gewoon nog een beetje tekort op dit moment. Weinig aan te doen.”

Zondag volgt de laatste rit van deze Parijs-Nice en is er nog een kans voor de klimmers. “Maar morgen wordt moeilijk, denk ik. We gaan dag per dag zien”, besluit Vansevenant diep teleurgesteld.