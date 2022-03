Pelt

In Pelt zijn enkele Noord-Limburgse vrijwilligers gestart met het inzamelen van hulpgoederen voor de oorlogsvluchtelingen in Oekraïne. Een van de initiatiefnemers is Mike Scaliov (30) die jaren geleden Oekraïne inruilde voor Overpelt. “Ik ben nu mijn ouders gaan halen aan de grens. Ze hebben verschrikkelijke oorlogsgruwel gezien.”