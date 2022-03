Minister Bart Somers bezoekt Oekraïense kerken in Genk: “Volgende week komt grote golf vluchtelingen”

Niet toevallig in Genk. De stad is legendarisch als het op solidariteit aankomt. “Dat komt door onze veerkracht en ons groot inlevingsvermogen”, zei burgemeester Wim Dries even voor minister Somers arriveerde aan de Oekraïens orthodoxe kerk in Genk. “De sluiting van drie steenkoolmijnen en Ford Genk heeft heel wat teweeg gebracht.” De minister werd ook ontvangen door Oekraïense priesters die zich bekommeren om de Oekraïens orthodoxe kerk in Genk en door Athenagoros Peckstad, de aartsbisschop van het Oecumenische patriarchaat van Constantinopel als metropoliet van de Benelux. Bart Somers maakte zich zichtbaar zorgen om de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan. “Het is een verschrikking waarvan we het einde nog niet gezien hebben”, zegt Somers. “We schatten dat er zo’n 200.000 Oekraïense vluchtelingen naar ons land zullen komen. 120.000 daarvan zullen we in Vlaanderen opvangen. Komende week al verwachten we een grote golf aan vluchtelingen. We zien dat Polen bijna aan haar maximum zit qua opvang. Dat zorgt ervoor dat de mensen almaar verder opschuiven in hun zoektocht naar onderdak.”

“We gaan ons de vraag moeten stellen of we de Oekraïense kinderen in Okan-klasjes moeten steken of ze moeten meenemen in het reguliere onderwijssysteem met extra lessen taal.”

Somers wijst er op dat vooral aan lokale besturen veel inspanningen worden gevraagd. “En dat betekent voor gemeenten zoals Genk extra druk op de schouders”, gaat de minister verder. “Genk is trouwens de derde grootste gemeente in Vlaanderen voor wat de hoeveelheid Oekraïense inwoners betreft. Antwerpen is de eerste en Gent de tweede gemeente. Er zullen in ieder geval heel wat nooddorpen opgetrokken moeten worden om de mensen onderdak te kunnen bieden. De uitdagingen waar we voor staan situeren zich niet alleen op vlak van opvang, maar ook taal, werk en school zijn belangrijk. We gaan ons de vraag moeten stellen of we de Oekraïense kinderen in Okan-klasjes moeten steken of ze moeten meenemen in het reguliere onderwijssysteem met extra lessen taal. Wat we ook niet mogen vergeten is de geestelijke gezondheidszorg. Heel wat mensen hebben door de oorlog en het feit dat ze zijn moeten gaan vluchten diepgaande trauma’s opgelopen.” Somers noemde de oorlog in Oekraïne onbegrijpelijk. “Dat is hetzelfde volk, ze delen zelfs hetzelfde geloof. Het zou hetzelfde zijn als wij in oorlog zouden liggen met Nederland.” Na het bezoek aan de Oekraïens orthodoxe kerk bracht Somers ook nog een bezoek aan de Oekraïens katholieke kerk in Waterschei.

(Chris Nelis)