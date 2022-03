Madrileense krant Marca is zeker: “Mbappé tekent voor eind volgende week bij Real”

De saga rond de transfer van Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain naar Real Madrid is bijna afgelopen. Volgens de Madrileense huiskrant Marca ondertekent de 23-jarige aanvaller voor eind volgende week zijn contract in de Spaanse hoofdstad.

Komende zomer kan Mbappé dan transfervrij de overstap maken. Op 30 juni loopt immers zijn contract in Parijs af en het was al langer duidelijk dat er geen verlenging uit de bus zou komen. Een transfersom hoeft er dan ook niet betaald te worden en dat zou vooral goed uitkomen voor de portefeuille van de Fransman. Niet alleen zal hij in Bernabeu jaarlijks 25 miljoen euro netto verdienen, daarnaast zal hij ook nog eens een eenmalige tekenbonus van 60 à 80 miljoen euro ontvangen, aldus Marca.

Vanwege zijn aflopende contract mocht Mbappé sinds 1 januari met andere clubs praten. Het is nooit een geheim geweest dat Real daarbij zijn voorkeur had. De Madrileense grootmacht is de club van zijn dromen en vorig jaar sprong een overgang in extremis nog af, tot grote woede van Mbappé. In de dubbele confrontatie tussen beide clubs in de achtste finales van de Champions League nam hij beide Franse doelpunten nog voor zijn rekening, maar daarmee kon hij de uitschakeling van PSG niet vermijden. Volgens Marca is er op vraag van de speler tot na de terugwedstrijd gewacht om de onderhandelingen te intensifiëren. Uit respect voor PSG zal de transfer ook niet voor het einde van het seizoen bekendgemaakt worden.

Met Mbappé verliezen de Parijzenaars evenwel hun goudhaantje. In 2017 nam PSG hem voor 180 miljoen euro van AS Monaco, waarmee hij de op een na duurste voetballer aller tijden is. Enkel huidig ploegmaat Neymar doet beter. Hij werd in hetzelfde jaar voor 222 miljoen euro weggeplukt bij FC Barcelona.