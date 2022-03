Primoz Roglic heeft zijn leiderstrui in Parijs-Nice in de verf gezet met een zege in de koninginnenrit. De Sloveen was de snelste van een kopgroep met favorieten Simon Yates, Nairo Quintana en Daniel Martinez. In de achtervolgende groep zette onze jonge landgenoot Mauri Vansevenant een sterke prestatie neer.