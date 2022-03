Lingeriemerk Etam lanceert eerste genderneutrale collectie

Het Franse lingeriemerk Etam lanceert komende week hun eerste genderneutrale collectie. Het idee van de collectie is dat die “op iedereen en alles” gericht is.

De nieuwe collectie van Etam zal de naam I/ELLE/S krijgen. En het idee van de collectie is dat die letterlijk op iedereen gericht is. De slogan van de lijn is dan ook: ‘Gender Free. Feel Free’.

“Deze lijn, met zijn innovatieve materialen en neutrale snitten, is ontworpen om welzijn en comfort te bieden, zonder enige notie van geslacht”, klinkt het.

Opvallend is ook dat de collectie ontworpen is met een nieuwe vezel, Umorfil Beauty Fiber. Dat is een materiaal dat uit het collageen van visschubben komt. Zo kan de stof gemaakt worden uit industrieel afval dat geupcycled werd. De zachtheid van de vezel is vergelijkbaar met die van zijde en staat erom bekend vochtabsorberend te zijn en heeft thermoregulerende eigenschappen.

De collectie bevat slips, leggings, bh’s en rompertjes in neutrale tinten die vanaf 14 maart te verkrijgen zijn.