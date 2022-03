Roman Abramovich nu ook door de Premier League geschorst als grote baas van Chelsea

“Dit besluit heeft geen invloed op de mogelijkheid van de club om te trainen en wedstrijden te spelen, zoals eerder werd aangegeven in de door de regering uitgevaardigde licentie, die afloopt op 31 mei 2022”, klinkt het in de mededeling.

Het is een duidelijk statement van de Premier League, dat eerder als symbolisch moet worden aanzien. Enkele dagen na de Russische inval in Oekraïne maakte de oligarch reeds bekend een stap opzij te zetten bij The Blues, door de dagelijkse werking van de club in handen te geven van een groep vertrouwelingen. Niet veel later werd duidelijk dat hij van plan is de club definitief te verkopen.

De nieuwe sanctiemaatregelen steken daarbij evenwel stokken in de wielen. De Britse overheid vreest dat onder meer het geld van de verkoop van de club in verkeerde handen terechtkomt en bevroor niet alleen alle tegoeden van Abramovitsj, maar ook alle entiteiten die eigendom zijn of gecontroleerd worden door de Russische oligarch. De verkoop van de club staat daardoor tijdelijk “on hold”.

De ploeg van Rode Duivel Romelu Lukaku kreeg de toestemming om wedstrijden te blijven spelen, maar gaat daarnaast wel gebukt onder tal van sancties. Zo moest Chelsea de fanshop sluiten, mag het geen kaartjes meer verkopen voor thuiswedstrijden en zijn er slechts reiskosten van 24.000 euro per wedstrijd toegestaan. Spelers vastleggen of contracten verlengen is voorlopig ook niet mogelijk en vrijdagavond berichtten heel wat Britse media dat ook enkele Chelsea-rekeningen geblokkeerd zouden zijn, waardoor het nog maar de vraag is of spelers en staf nog betaald kunnen worden.

Een oplossing onder de vorm van een aangepaste licentie is in de maak, zo werd eerder al vernomen bij de woordvoerder van de Britse eerste minister Boris Johnson. Daardoor zou de werking van de club opnieuw vlotter moeten kunnen verlopen en zouden er minder belemmeringen moeten zijn wat betreft de verkoop. Ook de Amerikaanse investeringsbank The Raine Group, die de club vertegenwoordigt bij de verkoop, ziet daarin de oplossing en spoort geïnteresseerden intussen opnieuw aan een bod uit te brengen, zo weet nieuwsagentschap PA. De namen van LA Dodgers-eigenaar Todd Boehly, Chicago Cubs-eigenaar Tom Ricketts en de Britse vastgoedmagnaat Nick Candy worden daarbij uitdrukkelijk genoemd, al is de vraagprijs momenteel nog aan de stevige kant. Abramovitsj zou naar verluidt de club van de hand willen doen voor 3,6 miljard euro.