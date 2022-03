Max Verstappen over zijn nieuwe auto: “Trager in de trage bochten, leuker in de snelle”

De F1 is in Bahrein bezig aan zijn laatste testdag voor de start van het seizoen. Tijdens de lunchpauze, net voor zijn laatste rondjes, konden we nog even bijpraten met Max Verstappen. Zijn nieuwe RB18 stond toen bovenaan de tabellen dankzij een snel rondje van teammaat Sergio Perez. De nieuwe onderdelen die afgelopen nacht zijn aangekomen, lijken te werken.

Op de slotdag van de wintertests delen de beide Red Bull-rijders hun bolide: Checo Perez in de voormiddag, Max Verstappen na de break. De verwachting is dat zaterdagavond de pikorde iets duidelijker wordt, als alle topteams voor het eerst op een snelle rondetijd gaan jagen. Perez kwam in de ochtend pas laat de baan op, maar zijn eerste rondje lanceerde meteen naar de top van de schermen. De glimlach van de doorgaans norse Helmut Marko, de grote man van Red Bull, sprak boekdelen. Het team had afgelopen nacht nieuwe onderdelen aangekregen vanuit Milton Keynes en die lijken een instant succes. De achterkant van de sidepods en de vloer zijn gewijzigd en er zouden een paar kilo’s gewonnen zijn.

Sergio Perez, zaterdagochtend. Met nieuwe onderdelen reed de Mexicaan de snelste tijd van de ochtendsessie. — © AFP

Max, de meesten lopen hoog op met Ferrari. Hoe lees jij de tijden uit de wintertests?

“Het is altijd moeilijk zeggen wie het snelst is. Maar wat wel mooi is om te zien, is dat Ferrari constant heel snel is. Dat geeft aan dat ze een heel stabiele auto hebben en dat ze weinig problemen kennen. We zullen volgende week (het seizoen begint op 20 maart, nvdr) zien wie het snelst is, maar zij hebben een hele goeie test gehad. Dat kan ermee te maken hebben dat zij vroeger aan deze nieuwe auto zijn begonnen. De afgelopen twee jaar ging het bij hen minder goed en daardoor zijn ze wat eerder naar dit seizoen gaan kijken. Het is meer dan normaal dat zij er nu ook iets sneller staan. Maar het tempo van ontwikkeling doorheen het seizoen wordt het allerbelangrijkste.”

“Bij het stuiteren worden je nek en je rug samengeduwd. Dat is geen fijn gevoel” Max Verstappen

Mercedes zegt dat het niet favoriet is.

“Dat is niets nieuws. Als iemand goed voor de dag komt, dat zeggen ze ‘wij zijn niet favoriet’. En als ze dan toch winnen: ‘wij hebben het helemaal omgedraaid in een week’.”

Het grote probleem met de nieuwe auto is het porpoising : de wagens stuiteren doordat de downforce voortdurend wegvalt. Hoe leg jij het fenomeen uit?

“De reglementen zijn best wel veranderd en heel veel downforce wordt nu gegenereerd door de vloer. Hoe harder je gaat, hoe meer die vloer aanzuigt naar het asfalt. Dan kom je omlaag en dan ‘stallt’ die vloer, en dat duwt de auto weer omhoog. Hoe harder je gaat, hoe meer hij dat blijft doen. Dat is het probleem. Je kan dat oplossen op bepaalde manieren. Je kan kijken hoe je die ‘stall’ kan verhinderen en je kan de rijhoogte hoger zetten. Dan heb je er minder last van, maar je verliest dan veel downforce. Je nek en je rug worden samengeduwd. Dat is geen fijn gevoel. Maar het effect hangt af van hoe agressief het gebeurt, en of het meer aan de voor- of achterkant optreedt.”

Kan je met dat stuiteren 60 ronden rijden?

“Het kan wel, maar als het heel agressief is, zoals op de eerste dag op bepaalde auto’s, dan kom je er niet heel fijn uit. Bij onze auto valt het wel mee. We hebben in Barcelona wat dingetjes geprobeerd en hier in Bahrein hebben we er niet veel last meer van. We leren meer bij over de afstelling en wat je kan doen met de auto.”

Het doel van de nieuwe aerodynamica-regels was dat je andere auto’s dichter kon volgen. Is dat gelukt?

“Je kan elkaar met deze auto’s beter volgen, denk ik. Als je de afgelopen jaren te dicht kwam, wist je niet of je onderstuur zou krijgen, dan wel heel veel overstuur. Het was gewoon niet controleerbaar. Als ik nu dicht volg, verlies ik nog altijd downforce, maar zowel aan de voor- als aan de achterkant. Dat is makkelijker te controleren.”

“Of de auto moeilijker is? Op de limiet is elke auto lastig” Max Verstappen

Ik zag je gisteren even spelen met Carlos Sainz. Heb je daar iets geleerd over close combat ?

“Het was niet gepland, het kwam toevallig zo uit. Ik kwam naar Carlos toegereden en toen ik dichterbij kwam, begon hij zijn DRS te gebruiken. Toen ik hem in de laatste bocht inhaalde, dacht ik dat hij achter me zou blijven. Maar hij gebruikte zijn DRS op mij en begon een beetje te vechten. Dat is goed, want zo leer je hoe breed de auto is en hoe lang.”

Andere rijders zeggen dat de auto’s moeilijker te besturen zijn. Vind jij dat ook?

“Dat valt wel mee. Het hangt natuurlijk samen met de balans in de auto. Als je vorig jaar veel overstuur of onderstuur had, was het ook lastig. Elke auto is lastig op de limiet. Dat blijft hetzelfde.”

Moeilijker is leuker, zeggen je collega’s.

“Dat ligt aan het circuit. Deze auto’s zijn een stuk zwaarder en dat maakt ze een stuk langzamer in de langzame bochten. Op een baan waar er veel langzame bochten zijn, zal het minder leuk zijn. Maar met veel snelle bochten is het echt een leuke auto om mee te rijden.”

Het F1-seizoen start volgend weekend met de GP van Bahrein.