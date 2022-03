Belgische Braziliaan Wanderson verlaat Rusland voor Braziliaanse Internacional

De Braziliaanse eersteklasser Internacional heeft zich verzekerd van de diensten van Wanderson Maciel Sousa Campos. De 27-jarige middenvelder, die zowel een Belgisch als een Braziliaans paspoort heeft, komt op huurbasis over van het Russische FC Krasnodar. Hij is de zoon van voormalig topvoetballer Wamberto (ex-Ajax en Standard) en de broer van Danilo (APOEL Nicosia).

Wanderson speelde sinds de zomer van 2017 voor Krasnodar. De Russen legden destijds zo’n acht miljoen euro voor de middenvelder neer bij RB Salzburg. Voordien speelde hij in ons land voor Beerschot en Lierse en in Spanje voor Getafe. Wanderson kwam in Rusland de voorbije jaren tot 130 officiële duels, waarin hij 17 keer scoorde en 21 assists gaf.

De Braziliaanse Belg ondertekende in Porto Alegre een contract tot eind 2022 bij Internacional. De competitie in Brazilië loopt tot in november. Internacional bedong ook een aankoopoptie. In Rusland heeft hij nog een contract tot de zomer van 2024.