Bizarre opgave in Parijs-Nice nadat Luxemburgse kampioen getackeld wordt door weggewaaid reclamebord

Het peloton in Parijs-Nice (WorldTour) blijft elke dag kleiner en kleiner worden. Voor de start en tijdens de openingsfase van de koninginnenrit van zaterdag vielen er opnieuw acht opgaves te noteren. Daarbij zat met Dimitri Claeys (Intermarché-Wanty Gobert) één landgenoot.

Ook de Nederlander Mike Teunissen (Jumbo-Visma), de Australiër Michael Storer (Groupama-FDJ), de Kazak Yevgeniy Fedorov (Astana), de Duitser Max Walscheid (Cofidis), de Fransen Anthony Turgis en Geoffrey Soupe (beiden TotalEnergies) en de Luxemburgse kampioen Kevin Geniets (Groupama-FDJ) zitten niet meer in de race.

Vooral het verhaal van die laatste is opvallend. Geniets was wel van plan te starten maar werd voor de start geraakt door een reclamepaneel dat werd weggeblazen door de hevige wind in Nice. Geniets nam nog wel het vertrek, maar stapte nog voor de officiële start uit de wedstrijd.

Het peloton in Parijs-Nice kreunt al enkele dagen onder de vele ziektegevallen. In totaal gaven al 52 renners op, met daarbij onze landgenoten Amaury Capiot, Stan Dewulf, Yves Lampaert, Jens Keukeleire, Dimitri Claeys, Aimé De Gendt, Baptiste Planckaert, Tom Van Asbroeck, Jasper Philipsen en Jonas Rickaert.

Zaterdag krijgen de renners in de koninginnenetappe 155,2 kilometers voorgeschoteld. De start lag in Nice, de aankomst boven op de Col de Turini. Zondag staat de traditionele, lastige slotrit met start en aankomst in Nice op het programma.