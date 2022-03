Ploegmaat van Yannick Carrasco maakt vliegende tackle met twee voeten vooruit, maar VAR verandert rode in gele kaart

Yannick Carrasco kreeg vrijdagavond met Atlético Madrid Cadiz over de vloer op de 28ste speeldag in La Liga. De thuisploeg leek nog voor de rust met z’n tienen verder te moeten na een drieste tackle van Reinildo. Die kreeg ook rood, maar scheidsrechter Pablo González Fuertes moest van de VAR naar de monitor komen kijken. Resultaat: de rode kaart werd omgezet in een gele… Bij Cadiz begrepen ze er helemaal niets van.