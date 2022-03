Turini en Col d’Èze beslissen over eindwinst in Parijs-Nice

Nog zeven cols en colletjes moeten de overlevenden van de voorbije week over vooraleer de Promenade des Anglais in Nice opduikt. En wat voor bergen!

Zaterdagmiddag is er de koninginnenrit met finish op de Col de Turini, waar het weer de afgelopen 24 uur zo evolueerde dat deze legendarische klim van 14,9 kilometer (gemiddeld 7,3 procent) wél kan beklommen worden. Het gevaar op sneeuwbuien is geweken, ook al vriest het lichtjes boven op de top, 1.607 meter hoog.

Zondag is er de traditionele slotrit die eindigt op de Quai des États-Unis in Nice, die eigenlijk het verlengde is van de Promenade des Anglais. Onderweg in deze korte slotrit (115,6 km) moet het peloton nog vijf cols over. Vooral de Col d’Èze – met de top op 15,2 kilometer van de finish – kan de ultieme scherprechter worden. De legendarische berg wordt langs een steilere kant beklommen dan gewoonlijk. Na zes kilometer klimmen (gemiddeld 7,6 procent) wenkt de Azurenkust. (hc)