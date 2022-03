Andy Murray treedt toe tot club van 700 na zege op Indian Wells

De 34-jarige Murray bereikte de mijlpaal door in drie sets te winnen van de Japanner Taro Daniel: 1-6, 6-2 en 6-4. Die had hem eerder dit seizoen verslagen op de Australian Open.

“Dit aantal van 700 overwinningen bereiken, betekent veel. Het is een grote verwezenlijking”, reageerde Murray, voormalig nummer 1 en vandaag 88e op de ranking. De drievoudige grandslamwinnaar rondde de kaap van 600 zeges al in 2016 maar kende daarna heel wat blessureleed, voornamelijk aan de heup, en vreesde zelfs voor het einde van zijn carrière. “Het heeft mijn 5,5 jaar gekost voor de volgende 100 overwinningen. Dat is best lang”, lachte Murray. “Maar statistieken als deze motiveren mij om verder te doen en nog meer wedstrijden te winnen. Als je ziet wie mij voorgaat, dan hebben we het over de beste spelers van de voorbije 30 à 40 jaar. Het is prettig om daar tussen te staan.”

Murray neemt het in zijn volgende wedstrijd op tegen de Kazach Alexander Bublik.