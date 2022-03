San Antonio-coach Gregg Popovich schrijft geschiedenis met 1.336ste zege in NBA

Gregg Popovich heeft vrijdagavond zijn naam in de recordboeken van de NBA geschreven. De 73-jarige succescoach van de San Antonio Spurs won tegen Utah zijn 1.336e wedstrijd in het reguliere seizoen, één meer dan Don Nelson waardoor hij nu alleen recordhouder is.

De Spurs, die in de Western Conference knokken voor een plaats in de play-offs, versloegen Utah met 104-102. Na afloop namen de spelers uitgebreid de tijd om hun coach te feliciteren, maar die reageerde bescheiden. “Dit record komt niet mij toe, maar is van iedereen”, zei Popovich. “Basket is een ploegsport. Je moedigt je spelers aan om als team te presteren. En ik heb in mijn hele loopbaan het geluk gehad met uitstekende spelers en stafleden te mogen samenwerken.”

Popovich traint de Spurs sinds 1996. Hij won met het team vijf keer de titel (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) en werd drie keer verkozen tot trainer van het jaar.

LeBron James, een andere NBA-legende, schitterde vrijdagavond als vanouds op het terrein. De 37-jarige superster maakte voor zijn LA Lakers liefst 50 punten in de wedstrijd tegen de Washington Wizards. De thuisploeg haalde het dankzij het nieuwste kunststukje van King James met 122-109.

Voor James was het de vijftiende keer in zijn indrukwekkende carrière dat hij de kaap van 50 punten rondde. Vorige week zaterdag scoorde hij nog 56 punten tegen Golden State in de vorige thuiswedstrijd van de Lakers. Het was al van 2007 en de betreurde Kobe Bryant geleden dat een speler van de Lakers in twee opeenvolgende thuismatchen minstens 50 punten maakt.