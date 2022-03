Man vangt bizarre, harige slang in moeras: “Moet misschien onderzocht worden”

Een Thaise man zag een bizar wezen in een moeras: een slang met groene beharing. Tu (49) ving het beest en toonde het aan zijn nicht, die beelden van de slang online zette om te achterhalen wat het precies is. “Ik heb nog nooit zoiets gezien”, aldus Waraporn Panyasarn (30).

“Misschien wel een nieuwe soort die onderzocht moet worden”, dacht de nicht van Tu toen ze een video maakte van het dier om op sociale media te zetten. Het internet stelde niet teleur en er werden al snel rare verklaringen en bizarre theorieën geopperd over het beest.

Maar het waren de andere inwoners van de regio die met een simpele verklaring op de proppen kwamen. Volgens hen is het wellicht een waterslang die bedekt is met mos door te lang in het water te liggen tijdens de jacht op prooidieren.

(pjv)