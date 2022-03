David Goffin in eerste ronde Indian Wells niet voorbij Jordan Thompson

David Goffin (ATP-71) heeft zich vrijdag in Californië niet voor de tweede ronde van het ATP 1.000 van Indian Wells (8.584.055 dollar) kunnen plaatsen. De 31-jarige Luikenaar moest in 2 uur en 44 minuten met 4-6, 7-5 en 7-6 (7/3) het onderspit delven voor de Australiër Jordan Thompson (ATP-78).

In de derde set stond Goffin al snel 3-0 achter, maar sleepte hij toch nog een tiebreak uit de brand. Daarin trok hij alsnog aan het kortste eind.

Het is al het vierde toernooi op rij dat Goffin er in de eerste ronde uitgaat. Het overkwam hem ook in Rotterdam, Doha en Dubai. Vorige week leidde hij België wel voorbij Finland naar de finaleronde van de Davis Cup.

De 27-jarige Thompson neemt het in de volgende ronde op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-35). Die nam als 33e reekshoofd de plaats van de Serviër Novak Djokovic (ATP-2) in op de hoofdtabel en was zo in de eerste ronde vrij.