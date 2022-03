Groen pleit voor halvering ticketprijzen De Lijn

Tot de grote hervorming van het openbaar vervoer in Vlaanderen een feit is, zou Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters de ticketprijzen bij De Lijn moeten halveren. Het openbaar vervoer in Vlaanderen kan een “charmeoffensief” gebruiken, zegt Groen-parlementslid Stijn Bex. Met de hoge prijzen aan de pomp is het openbaar vervoer ook “het beste alternatief”, meent Bex.

Volgens Groen-parlementslid Stijn Bex is minister van Mobiliteit Lydia Peeters “de regie over de hervorming van het openbaar vervoer compleet kwijt”. Tekenend volgens hem was het feit dat de minister donderdag moest toegeven dat het project basisbereikbaarheid, de grote hervorming van het openbaar vervoer, zonder haar medeweten van naam veranderd was. Plots is er nu sprake van de ‘mobiliteitsswitch’.

Vlaanderen kan volgens Groen wel degelijk een ‘mobiliteitsswitch’ gebruiken, maar dan is er een koerswijziging nodig. Momenteel is het openbaar vervoer “ondermaats” en worden er toch prijsstijgingen doorgevoerd. “Het wanbeleid van Peeters moet dringend bijgestuurd worden”, aldus Bex.

Als het van Groen afhangt moeten de recente prijsverhogingen teruggedraaid worden en moeten de ticketprijzen gehalveerd worden tot de invoering van de ‘mobiliteitsswitch’. Op langere termijn wil Groen de ticketprijzen bij De Lijn deels afhankelijk maken van de jaarlijkse tevredenheidsenquête bij de reizigers.