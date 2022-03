Neen, het was dus toch niet Danira Boukhriss. Achter de sinistere Schorpioen in The Masked Singer ging immers een stralende Hollandse schuil met een innemende glimlach. “Ik vond het ontzettend tof om eens een donkere kant van me te mogen tonen”, aldus Klaasje Meijer.