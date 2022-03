Deniz Undav leidt Union met hattrick naar zoveelste uitzege tegen OHL

“Lucky”, noemde Deniz Undav zijn werelddoelpunt van vorige week in het Guldensporenstadion van Kortrijk. Een uitleg waar we het niet helemaal mee eens waren: je hebt per slot van rekening een zekere balcontrole en klasse nodig om zo uit te halen, gecombineerd met een portie meeval. Wat de topschutter gisteren deed, had evenwel niks met geluk te maken. De voorzet van Lazare was perfect, waarna Undav die met een beheerste volley in doel devieerde. 1-1 net voor het halfuur. Wondermooi.

De 1-2 was minder spectaculair, maar wie een beetje voetbal kent, weet ook die treffer te appreciëren. Het was een echte spitsengoal. Teuma zwiepte de bal blind voor, aan de eerste paal kon Undav rechtstreekse bewaker Dewaest aftroeven, om zo met een vluchtige tik binnen te werken. Union kon niet beter aan de tweede helft beginnen.

© BELGA

OH Leuven was op achtervolgen aangewezen, nadat het vroeg op voorsprong was gekomen. Kandouss kende net als vorige week, toen hij de bal pardoes in de voeten van Selemani speelde, een moment van zinsverbijstering. Hij hief de arm hoog boven het hoofd, als was hij een volleyballer, en sloeg een voorzet weg: strafschop. Moris leek Union nog voor een achterstand te behouden door de inzet van Schrijvers te pareren, maar hij was niet op zijn lijn blijven staan. De tweede poging van Schrijvers was niet te pakken.

Moris maakte zich na de 1-0 verschrikkelijk boos op zijn ploegmaats, hij vond hen te gemakzuchtig presteren, waarna Union goed reageerde. Het mocht een penalty claimen na handspel van Keita, maar de scheidsrechter en de videoref oordeelden dat het om een steunarm ging en dat de bal niet op de stip moest. Daar kwam OH Leuven goed weg, net zoals Union aan de overzijde, toen Mercier tegen de lat poeierde.

De spanning van voor de pauze was rond 22 uur helemaal weg aan de Den Dreef. Eerst was er dus Undav met de 1-2, niet veel later kon Teuma Dewaest in de wind zetten en de 1-3 maken. Undav gaf OHL de doodsteek vanop elfmeter: 1-4.

© BELGA

Het is nauwelijks te geloven dat Undav een paar jaar geleden nog in een fabriek in Duitsland werkte. De Duitser was toen niet eens zeker van een profcarrière, vandaag is hij een onmisbare schakel in de machine die Union is. Vierentwintig goals, tien assists: dat zijn cijfers waarmee je kunt uitpakken. Undav is puur goud voor Union.

Felice Mazzu is een halve Italiaan, die kunnen bijgelovig zijn. Naar eigen zeggen valt het bij Mazzu wel mee, wat in deze misschien niet slecht uitkomt: Union zit nu aan dertien ongeslagen duels op rij op verplaatsing, maar dat ongeluksgetal hoeft dus niet het eindstation te zijn. Al zeker niet al de promovendus zo voor de dag blijft komen. Er zijn ploegen die makkelijker struikelen tegen teams als OH Leuven. Dat Union dat niet doet, zelfs zonder zijn sterkhouder Vanzeir, bewijst andermaal dat het écht wel een titelkandidaat is.

Het zit gewoon in alle linies goed bij de leider. Moris is een meer dan betrouwbaar sluitstuk, de defensie staat meestal pal, Casper Nielsen is misschien wel de beste zes van onze competitie, de creatieve pionnen Lazare, Teuma en Lapoussin combineren werkkracht met techniek en vista en vooraan is er de onvermijdelijke Undav. En daar moet straks nog een supergemotiveerde Vanzeir bijkomen.

© BELGA

De druk ligt nu weer bij de concurrentie. Club moet tegen Oostende vermijden dat de kloof na dit weekend tien punten bedraagt. Wint blauw-zwart niet, dan is Union nu al zeker van de eerste plek op het einde van de reguliere competitie. Had u dat durven voorspellen?