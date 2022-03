Een meisje van dertien dat in haar puberteit terechtkomt en bij elke sterke emotie prompt in een rode panda verandert: dat is het verhaal van de nieuwe Pixar-film Turning red. Zelfs de eerste menstruatie – nog altijd een ongemakkelijk thema – schuwt de film niet. “Het is goed dat de moeder met maandverbanden voor het venster van de klas staat te zwaaien.”