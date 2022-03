Ook EU verbiedt export van luxegoederen naar Rusland: “Niet genieten van overdadige levensstijl terwijl bommen vallen”

De Europese Unie verbiedt de export van Europese luxegoederen naar Rusland. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vrijdag aangekondigd. Eerder hadden de Verenigde Staten al een soortgelijke beslissing genomen: het verbod maakt deel uit van een nieuwe reeks sancties die de EU in overleg met de internationale partners in de G7 neemt vanwege de Russische inval in Oekraïne.