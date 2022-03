Lewis Hamilton: niet happy na een moeilijke dag in Bahrein. — © AFP

Over een week start het nieuwe F1-seizoen, maar geen enkel team lijkt er echt klaar voor. Hoofdpijn krijgen ze ervan. De ingenieurs figuurlijk, de rijders ook letterlijk, want die nieuwe auto’s blijven stuiteren over de rechte stukken. “Als het seizoen morgen begint, wordt Ferrari eerste en tweede”, meent Lewis Hamilton.