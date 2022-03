Bree

Nadat de afgelopen dagen al mondjesmaat vluchtelingen uit Oekraïne in Bree aankwamen, is nu een eerste grotere groep van 60 mensen gearriveerd. Daarbij 34 kinderen van 3 maanden tot 18 jaar. Ze werden opgevangen in de bedrijfsgebouwen van Geerits op de Vostert waar ze de eerste warme maaltijd in dagen kregen.