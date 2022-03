Evenepoel en Pogacar wijzen naar organisatie na gemiste bocht: “Niemand toonde ons de weg”

LEES OOK. Evenepoel plaatst ultieme aanval, maar rijdt verkeerd: Barguil wint in Tirreno-Adriatico

Evenepoel ging acht kilometer voor de finish prikken op de top van een helling, en kreeg enkel Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard mee. Maar in een slecht aangegeven splitsing iets verderop vergiste het drietal zich van weg. Een hoofdschuddende Evenepoel moest nadien het hardst achtervolgen om weer aansluiting te vinden bij de andere klassementsrenners. Uiteindelijk leverde de wegvergissing de drie tenoren wel geen tijdsverlies op. In het klassement behoudt Pogacar zijn leidersplaats met negen seconden voorsprong op Evenepoel.

“Ik voelde me goed vandaag en had een fantastisch team rondom mij”, aldus onze landgenoot. “Ze beschermden mij de hele dag. Toen Team UAE de kop overpakte en het tempo de hoogte injoeg, wist ik dat het moment gekomen was om aan te vallen. Ik kreeg enkel Pogacar en Vingegaard mee. We gingen volle gas in de afdaling en pakten een mooie voorsprong. Tot er werkelijk niks of niemand was om ons de weg te wijzen en dat we rechtsaf moesten. Daardoor reden we rechtdoor en kwam er een einde aan onze veelbelovende aanval.”

Evenepoel moest even achtervolgen, maar verloor geen tijd. Hij kwam als negende binnen op de pittige aankomst. “Gelukkig had ik de benen om het gat opnieuw te dichten”, klinkt het. “Met ook wat hulp van Ballero (Davide Ballerini, red.). Ik kon terugkeren in het peloton, maar het is echt spijtig hoe het gelopen is. Het zag er namelijk goed uit.”

“Toen Evenepoel aanviel, was ik alert en ik had de benen om hem te volgen. Jammer genoeg gingen we de verkeerde kant op. In de afdaling was het moeilijk om de bocht naar rechts te zien aankomen”, reageerde Vingegaard op de website van Jumbo-Visma.

“Het was niet goed aangeduid”, aldus Pogacar. “Jammer, daarna had ik de kracht niet meer. Remco (Evenepoel), Jonas (Vingegaard) en ik kregen een mooie optie om voor de ritoverwinning te vechten. We hadden een kleine voorsprong, maar toen reden we rechtdoor in die afdaling. Het was niet goed gesignaleerd. Er stond wel een pijl naar rechts, maar door de hoge snelheid konden we die bocht niet zien en reden we de verkeerde kant uit.”

© AFP

Weg was de voorsprong van het trio. “Ik moest een stevige sprint trekken om daarna terug te keren in het peloton. Dat kostte krachten en daarna drong ik niet meer aan. Ik heb niet gezien dat Remco wat meer moeite had om aan te sluiten, ik was vooral met mezelf bezig en voelde dat mijn benen wat ontploft waren door de inspanning. Die andere jongens streden voor de winst, uiteindelijk was dit een goede dag, want ik blijf leider in het klassement en dat wil ik vooral onthouden.”