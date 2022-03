De politie heeft de voorbije dagen zeven mensen gearresteerd na een reeks huiszoekingen in de provincie Antwerpen en in Nederland. Het ging om een onderzoek naar een groot drugsnetwerk. Spil van de organisatie zou een koppel uit Schoten zijn. Naast de arrestaties nam de politie ook een grote partij drugs, 100.000 euro cash en vier voertuigen in beslag.