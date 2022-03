Jani Kazaltzis bij Anton en Roxane, twee deelnemers uit het eerste seizoen van ‘Blind gekocht’, in Temse. “Ze vertelden me dat je eigenlijk amper beseft wat er gebeurt als je daar voor het eerst binnen gaat.” — © Play4

Hij had wel wat van ‘Blind gekocht’ gezien, maar niet alles. Dus kreeg Jani Kazaltzis (42), die het nieuwe seizoen zal presenteren, een kleine opfriscursus. De bekende Genkse stylist ging langs bij de kandidaten uit vorige seizoenen om te zien hoe het hen bevalt in hun stekjes. “Ik stond te stressen dat het geen naam had. Zij moesten mij zeggen: Jani, dit gaat plezant worden.”