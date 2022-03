“De toestand is zeer ernstig en China is erg bezorgd en bedroefd.” De Chinese premier Li Keqiang benadrukte vrijdag dat zijn land een “neutrale vredespolitiek” voert rond de oorlog in Oekraïne. Maar ondertussen gaan de staatsmedia wel klakkeloos mee in de Russische propaganda. Een teken van onvoorwaardelijke steun aan Poetin? Of is er meer aan de hand?