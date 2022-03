In de speeltuin werd een zitbank in brand gestoken. — © Luc Weyens

Herk-de-Stad

In het stadspark Olmenhof aan de Pikkeleerstraat in Herk-de-Stad is de jongste dagen vandalisme gepleegd. Toiletten werden vernield en een zitbank werd in brand gestoken. De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad heeft de daders kunnen identificeren.