Achttien bestuurders blazen positief bij nachtelijke alcoholcontroles in Hasselt

Politie Limburg Regio Hoofdstad heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in Hasselt alcoholcontroles gehouden. Van de 483 bestuurders die moesten blazen, hadden er 18 te veel gedronken. Voor 11 dronken bestuurders betekende dit dat ze hun rijbewijs moesten afgeven. De ademtesten werden afgenomen op de Genkersteenweg, Diestersteenweg en op het Leopoldplein. Een van de gecontroleerden reed onder invloed van drugs. In zijn auto vond de politie nog verboden middelen. Hiervoor werd hij beboet. maw