Tientallen mensen gedood in betwist grensgebied tussen “twee Soedans”

Bij een uitbarsting van geweld tussen gemeenschappen in een olierijk grensgebied tussen Soedan en Zuid-Soedan zijn tientallen mensen gedood. Dat hebben het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA) van de Verenigde Naties en een lokale functionaris woensdag gemeld.

Volgens OCHA dateren de gevechten in de regio Abyei van 6 maart. Daarbij vielen 36 doden, een onbekend aantal gewonden en geraakten 50.000 mensen ontheemd.

“De spanningen tussen gemeenschappen zijn de afgelopen weken toegenomen in de administratieve regio Abyei (AAA), vermoedelijk ingegeven door langlopende territoriale conflicten, spanningen tussen stammen en de zucht naar wraak”, schrijft OCHA.

De gevechten in de regio begonnen op 10 februari en laaiden op begin maart. De humanitaire operaties in de getroffen regio zijn opgeschort en de hulpverleners zijn naar veilige regio’s gebracht.

Abyei, ingeklemd tussen Soedan en het jonge Zuid-Soedan, is een brandhaard tussen de twee landen sinds het zuiden in juli 2011 onafhankelijk werd. Zuid-Soedan scheidde zich in 2011 af van zijn noordelijke buur na een vredesverdrag dat een einde maakte aan een 22 jaar durende burgeroorlog.

Abyei staat sinds de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan onder bescherming van de VN. Zowel de ambassades van de Verenigde Staten in Djoeba (hoofdstad van Zuid-Soedan) en Khartoem (hoofdstad van Soedan) als de daar gestationeerde VN-vredesmacht (UNIFIL) hebben opgeroepen tot beëindiging van het geweld.