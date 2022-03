“Met de conditie die ik nu heb, word ik niet weg gereden op de Poggio”

Ook zonder ritzege in Parijs-Nice is Jasper Philipsen (24) klaar voor Sanremo

Opgegeven in Parijs-Nice zonder ritzege, maar Jasper Philipsen (24) maakt zich geen zorgen. Hij voelde ook deze week dat hij opnieuw een sterkere coureur is geworden. Wat hij zichzelf afvraagt: “Is mijn progressie groot genoeg om in de klassiekers mee te doen tegen toppers als Van Aert?” Antwoord vanaf volgende week in Milaan-Sanremo.