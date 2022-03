Kleine wietplantjes gedumpt in Achel

In Achel op de Beverbekerdijk en de Leenderdijk zijn donderdag wietplantjes gevonden. Ze werden gedumpt in het grensgebied met Nederland.

Het ging om jonge planten. Ze staken in vier dozen. De politie HANO heeft vaststellingen gedaan en probeert te achterhalen wie de sluikstorters zijn.

De voorbije jaren zijn de productie van synthetische drugs en de dumpingen van drugsafval in Limburg sterk gestegen. Het Parket Limburg roept dan ook op om verdachte signalen te melden via het anoniem drugsmeldpunt Limburg (0800 208 77). Het Parket Limburg organiseert op dinsdag 29 maart om 20 uur een gratis studieavond in de Zinnezaal in CC Palethe in Pelt.

maw